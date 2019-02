Les problèmes d'inconduite sexuelle demeurent présents au sein des Forces armées canadiennes (FAC), malgré d'importants progrès, ont reconnu celles-ci dans un rapport dévoilé mardi portant sur les avancées de l'opération Honour, qui vise à lutter contre ce phénomène.

«Les FAC continuent de faire face à un grave problème d’inconduite sexuelle. Elles ont accompli beaucoup de choses jusqu’à présent, et elles continuent de travailler afin de contrer ce fléau culturel complexe, et éventuellement, l’éliminer. Néanmoins, à ce stade-ci, les travaux en cours sont loin d’être achevés», juge l'armée canadienne dans son «quatrième rapport d'étape sur la lutte contre l'inconduite sexuelle».

À la suite d'un examen externe dévastateur sur les agressions sexuelles dans l'armée et la parution de reportages démontrant que ce fléau était répandu, les FAC avaient lancé l'opération Honour en août 2015. Une étude-choc de Statistique Canada dévoilé en 2016 avait ensuite permis d'apprendre que plus de 1000 militaires avaient soutenu avoir été agressés sexuellement dans la dernière année.

Lentes avancées

L'examen externe avait permis de déterminer 10 recommandations que les FAC s'étaient engagées à mettre en place. Or, le rapport dévoilé mardi démontre que seule deux d'entre elles ont été mises en œuvre, tandis qu'une troisième a été réalisée «dans la mesure du possible».

Ainsi, les FAC estiment avoir réussi à reconnaitre l'ampleur du problème des agressions sexuelles et avoir pu simplifier le processus de traitement des plaintes de harcèlement. L'armée a aussi souligné avoir fait ce qu'elle pouvait pour permettre aux victimes de porter plainte à la police.

Par contre, l'armée reconnait que ses efforts ont été «beaucoup moins fructueux» sur certains fronts, notamment pour l'élaboration d'une stratégie en vue de faire changer la culture en son sein. Un plan en ce sens doit cependant «être approuvé et mis en œuvre d’ici octobre 2019», soulignent les auteurs du rapport.

«Les cas d’inconduite sexuelle, bien que choquants et troublants tant pour les civils que les militaires, exigent une évolution culturelle au sein des FAC afin que tous les membres soient traités avec dignité et respect», ont souligné les auteurs du rapport.

En parallèle, les FAC se sont félicitées des améliorations apportées ces dernières années au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS), qui est mieux outillé pour soutenir et appuyer les victimes, et ce, 24h/24 et 7 jours/7.

Par ailleurs, un nouveau rapport de Statistique Canada brossant le portrait du phénomène des agressions dans l'armée est attendu en mai 2019, apprend-on dans le rapport.