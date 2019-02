La cambrioleuse de 70 ans à l’ombre pour 18 mois

La cambrioleuse de personnes âgées de 70 ans, Gisèle Poitras-Dallaire, est condamnée à 18 mois de prison.

Debout, la septuagénaire tremblait de tout son corps lors du prononcé de la sentence rendue par le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure.

Après avoir énuméré les nombreux facteurs aggravants et l’absence totale de remords de l’accusée, le magistrat l’a condamnée à 18 mois de prison.

«Elle a besoin d’un choc pour se réveiller, pour prendre conscience du tort causé aux victimes et à son entourage», a-t-il dit.

«C’est pas moi»

«Vous avez un problème, madame. Essayez de vous soigner», a-t-il conclu.

En pleurs et complètement sous le choc, l’accusée a répliqué : «C’est pas moi», alors que les constables spéciaux s’approchaient d’elle pour lui passer les menottes.

«Le jury ne vous a pas crue, madame», lui a rappelé le juge, avant que la septuagénaire soit amenée vers le box des détenus, pour prendre le chemin de la prison.

La Couronne avait réclamé deux ans de prison pour la cambrioleuse qui a des antécédents judiciaires en matière de vol et de fraude depuis 2013.

L’avocat de l’accusée, Me Sébastien St-Laurent, avait demandé une peine à purger les fins de semaine et une ordonnance de dédommagement à l’endroit des 14 victimes.

La semaine dernière, Me St-Laurent a déposé un avis d’appel des verdicts et réclame à la Cour d’appel un acquittement et un nouveau procès.

Des vols à répétition pendant un an

Poitras-Dallaire a été déclarée coupable par un jury, le 19 janvier, de 14 chefs d’introduction par effraction et de vol dans des appartements de la résidence pour personnes âgées Le Mieux-Vivre, à Lévis, où elle résidait elle-même.

Pendant un an, à répétition, elle profitait de l’absence des résidents, des personnes âgées entre 71 et 92 ans, pour s’introduire dans leur appartement à l’aide d’une clé passe-partout et leur voler de l’argent et parfois des bijoux.

Le sentiment de trahison a été important pour plusieurs locataires, qui la considéraient comme une amie. Elle avait d’ailleurs été décrite comme «l’ange gardien» des résidents au procès par une ancienne membre du conseil d’administration.

«Il est vrai que les montants [volés] ne sont pas élevés, mais les traumatismes créés chez plusieurs personnes sont énormes», a mentionné le magistrat, en citant de nombreuses victimes qui ont expliqué à la cour avoir eu des problèmes d’anxiété et d’hypervigileance depuis les événements.

Sa peine de 18 mois de prison sera suivie d’une probation de trois ans.