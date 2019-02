La Ville de Québec prépare un plan d'urgence pour le déneigement

À court de chauffeurs de camions de déneigement, en manque de place dans les dépôts et inquiète de la sécurité des rues, la Ville de Québec prépare un plan d'urgence qu'elle présentera sous peu. «On est en train de travailler sur un plan d'urgence, comme on a fait en 2008», a indiqué le maire de Québec, Régis Labeaume.

Les dépôts à neige de la ville sont pratiquement pleins et on prévoit demander dès cette semaine au ministère de l'Environnement des certificats d'autorisation pour ouvrir d'autres sites. «On va manquer de place», a laissé tomber le maire.

Partout à travers la ville, les terrains ne sont plus capables d'en prendre et les bancs de neige d'une hauteur vertigineuse forcent la municipalité à ramasser davantage la neige. «Normalement, on ramasse 50 % de la neige et on souffler 50 % sur les terrains. Là, on ramasse 75 % et on souffle 25%.»

«Je m'inquiète pour la sécurité des enfants», a exprimé le maire, qui juge «dangereux» les murs de neige qui peuplent les quartiers.La pénurie de main-d'oeuvre affecte maintenant les opérations de déneigement. «Il manque de chauffeurs pour conduire les camions», a tranché le maire de Québec, Régis Labeaume. Il y a une limite à ce que les travailleurs peuvent faire. plusieurs sont épuisés.

Certains contracteurs ont même aménagé des dortoirs dans les locaux de l'entreprise, a-t-il révélé. «Les chauffeurs ne peuvent pas dépasser un certain nombre d'heures».

Les citoyens devront donc s'attendre à des opérations moins rapides qu'en temps normal. «La neige, on ne peut pas la mettre dans nos poches.»

Réduire la largeur des rues, comme le fait Lévis, n'est cependant pas dans les plans, a indiqué M. Labeaume. Si on le fait, ce sera en dernier recours, après l'ouverture de nouveaux dépôts à neige.