Le froid et le vent continuent

Après la neige, la journée de mardi sera marquée par des températures sous les normales de saison et des vents assez forts, sur l’ensemble de la province.

Les basses températures combinées aux vents parfois très forts du nord-ouest produiront un refroidissement éolien extrême sur certaines régions, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Matagami ou encore Chibougamau.

Les vents causeront de la poudrerie et réduiront considérablement la visibilité dans les secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Côte-Nord, mardi.

Le soleil sera toutefois de retour presque partout, mardi, malgré des températures sous les normales de saison.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée avec des vents de 30 km/h avec rafales à 50. Les températures ressenties atteindront les -29° le matin, et -22° en après-midi. La situation sera similaire à Québec, avec une alternance de soleil et de nuages, des vents de 40 km/h et un refroidissement éolien de -31° le matin et -25° dans l’après-midi.

Le beau temps va se poursuivre encore quelques jours. Quant aux températures, elles seront à hausse vendredi, avec l’arrivée d’un système qui apportera une nouvelle bordée de neige au cours de la fin de semaine.