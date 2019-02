«Les cours de dérapages devraient être obligatoires»

Après une autre journée difficile pour les conducteurs sur les routes du Québec, une experte en conduite est d’avis qu’une réflexion est de mise, concernant les cours de conduite.

«Les cours de dérapages contrôlés devraient être obligatoires. On a l’équipement pour le faire», suggère la directrice générale du réseau d’écoles de conduite Tecnic, Mylène Sévigny.

Pour l’instant, ces cours sont disponibles, mais ils nécessitent des coûts supplémentaires.

«La demande n’est donc pas présente», ajoute-t-elle.

Mme Sévigny soutient qu’il serait pertinent que ces séances sécuritaires soient prévues à l’intérieur même des cours pratiques généraux que tous doivent suivre.

Remis au printemps

De plus, elle remarque que les élèves qui s’engagent dans des cours de conduite désertent les routes en janvier et en février.

«C’est un réel problème auquel on fait face. On veut inciter les gens à se pratiquer dans les conditions hivernales, mais ils remettent leurs cours au printemps. Pour l’instant, les gens hésitent à suivre des cours l’hiver», déplore-t-elle.

Les automobilistes ne développent donc pas les habiletés nécessaires pour conduire l’hiver.

Également, selon la directrice générale de Tecnic, personne n’est vraiment expérimenté à conduire dans les conditions hivernales hors du commun qu’on connaît cet hiver.

«On a vraiment une succession exceptionnelle de conditions qui varient. Ça gèle et ça dégèle dans les mêmes 48 heures. Et en plus, on a des rafales à 80 km/h. C’est sournois et traître», seconde un porte-parole du ministère des Transports, Gilles Payer.

Adaptation

Ce dernier est d’avis que les conducteurs doivent adapter leur conduite, non seulement aux saisons, mais à tout moment, selon la région, la route, et les conditions.

«Le problème, c’est la vitesse. Il faut l’adapter aussi. La police peut donner un constat d’infraction, même si le conducteur ne dépasse pas la limite permise, dépendamment des conditions routières», explique-t-il.

«C’est quand vous pensez que vous êtes bons que vous devriez vous méfier de vous-mêmes», conclut-il.