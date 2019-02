L’usine responsable de la «neige noire» fermée temporairement

Les autorités d'une région de Sibérie ont ordonné mardi la fermeture provisoire d'une usine de traitement de charbon, soupçonnée d'être à l'origine d'une grave pollution de l'air qui a provoqué des chutes de neige noire.

Les habitants de trois villes de la région de Kemerovo, centre industriel situé à plus de 3 000 kilomètres à l'est de Moscou, ont observé ces chutes de neige noire au cours du mois de février, publiant photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Selon les habitants, cette neige noire, qui a recouvert immeubles et voitures, était huileuse au toucher et difficile à laver.

«C'est déprimant de voir que tout autour de vous est noir. Nous comprenons que c'est extrêmement nocif pour la santé», a déclaré Natalia Zoubkova, rédactrice-en-chef d'un journal en ligne local.

«Nos enfants ne sortent plus dehors pour aller jouer», a-t-elle ajouté.

La justice russe a ouvert une enquête, les soupçons se portant sur une usine de traitement de charbon située à Kisseliovsk, l'une des trois villes affectées, où ils ont annoncé avoir découvert des «violations systématiques et de longue durée» des limites d'émissions dans l'air.

L'usine, qui traite le charbon obtenu dans la région, ne filtrait d'aucune manière les poussières rejetées dans l'atmosphère, selon les enquêteurs.

Le gouverneur de la région, Sergueï Tsiviliov, a accusé mardi la direction de «tuer» les habitants locaux et ordonné la fermeture provisoire de l'usine.

«Vous vous tuez vous-mêmes, vous tuez les gens qui travaillent pour vous et vous tuez tout ce qui se trouve autour de vous», a-t-il lancé à la télévision.

La région de Kemerovo fait partie du bassin minier du Kouzbass, où se trouve le plus grand gisement de charbon de Russie. Elle est également connue pour ses nombreuses usines de métallurgie très polluantes.