Projet de mur: les démocrates tentent d'annuler l'«urgence nationale» de Trump

Les démocrates américains comptent porter mardi le premier coup contre l'«urgence nationale» décrétée par Donald Trump pour construire un mur anti-immigration clandestine, en approuvant à la chambre basse du Congrès une résolution qui cherche à l'annuler.

Le doute persiste sur l'avenir de ce texte au Sénat. Les républicains y sont majoritaires, mais la fronde gronde dans les rangs même du président.

Si la résolution parvenait à être approuvée par les deux chambres du Congrès, Donald Trump a promis d'y mettre son veto.

Reste que cette éventualité marquerait un dur revers pour le président républicain, qui serait alors contraint d'utiliser le premier veto de sa présidence pour forcer le passage d'une de ses décisions les plus controversées.

«J'espère que nos fabuleux sénateurs républicains ne vont pas être menés vers la voie d'une sécurité faible et inefficace à la frontière», a mis en garde lundi sur Twitter Donald Trump, très populaire auprès de la base du parti.

C'est pour honorer une grande promesse de sa campagne présidentielle de 2016 qu'il a décidé, le 15 février, de contourner le blocage du Congrès en décrétant directement depuis la Maison-Blanche une «urgence nationale».

Objectif de cette mesure exceptionnelle: débloquer des fonds pour ériger un mur à la frontière avec le Mexique qui, selon lui, freinera l'immigration clandestine.

L'initiative a provoqué une immédiate levée de boucliers, dans l'opposition démocrate, mais aussi chez certains républicains, dont plusieurs anciens élus et hauts responsables de l'administration, qui y voient une atteinte grave aux prérogatives du Congrès, normalement responsable des «cordons de la bourse» des fonds publics, pour résoudre une «crise» fictive.

Une féroce bataille judiciaire a en parallèle été lancée par 16 États américains dès le 18 février, avec une plainte déposée devant un tribunal fédéral en Californie. Elle pourrait remonter, à terme, jusqu'à la Cour suprême.

«Pour défendre notre démocratie, la Chambre approuvera demain la résolution», a promis lundi la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi.

Le vote devrait avoir lieu en fin d'après-midi.

Donald Trump réclamait depuis des mois près de six milliards de dollars pour ériger ce mur. Pas question, rétorquaient les démocrates. Cette bataille avait plongé les États-Unis dans le plus long «shutdown», ou impasse budgétaire, de leur histoire, entre décembre et janvier.

Finalement, républicains et démocrates du Congrès étaient parvenus à un accord budgétaire comprenant une enveloppe de près d'1,4 milliard de dollars pour la construction de «barrières».

Mécontent, Donald Trump avait accepté de signer cette loi de financement pour éviter un «nouveau shutdown», mais avait du même coup décrété l'«urgence nationale».

D'après la Maison-Blanche, il pourra ainsi débloquer des fonds fédéraux (notamment destinés au Pentagone) et atteindre un budget total de huit milliards de dollars.

Introduite par les démocrates à la Chambre, où ils sont majoritaires, la résolution contre cette déclaration est soutenue par un seul républicain, mais a déjà été cosignée par quelque 225 parlementaires (sur un total de 435), soit plus que la majorité nécessaire à son passage.

Le texte doit ensuite arriver sous 18 jours au Sénat, contrôlé par les républicains (53 sièges sur 100), où il aura besoin de 51 voix pour être définitivement adopté.

D'ici là, l'influent chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, va sans doute tout faire pour éviter à Donald Trump un dur camouflet.

Déjà trois sénateurs ont indiqué qu'ils voteraient certainement, ou très probablement, avec les démocrates: les deux sénatrices souvent rebelles, Susan Collins et Lisa Murkowski, ainsi que Thom Tillis.

Ce dernier est allé le plus loin, en annonçant qu'il voterait pour le texte démocrate.

«En tant que sénateur américain, je ne peux pas justifier d'offrir à l'exécutif plus de façons de contourner le Congrès», a-t-il écrit lundi soir dans le Washington Post, ajoutant qu'il ne voulait pas non plus qu'un prochain président «de gauche» puisse profiter de ce précédent pour introduire «des politiques radicales».

Si les 47 démocrates votaient en bloc, il ne manquerait potentiellement plus qu'une voix républicaine pour adopter le texte.

Or, plusieurs autres sénateurs républicains, comme Marco Rubio et Mitt Romney, ont exprimé publiquement leur malaise face à la décision de Donald Trump.