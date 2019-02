Selma Blair émue aux larmes sur le tapis rouge

Selma Blair a fait sa première apparition sur un tapis rouge à la soirée post-Oscars de Vanity Fair ce dimanche à Los Angeles. Elle portait une robe sans bretelle et multicolore assortie à sa cape Ralph & Russo, et elle s'est aidée d'une canne noire, agrémentée de son monogramme et d'un diamant rose.

L'actrice de 46 ans était visiblement émue de sa première apparition, car on l'a vue fondre en larmes devant les photographes. Elle a réagi à cela le lendemain, sur Instagram et a fait l'éloge de son manager, Troy Nankin, qui l'a aidée à arpenter le tapis rouge.

«Ce sont des moments qui nous définissent. C'est un des moments ancrés en moi de façon la plus indélébile. Il y a eu un éclair de lumière. De dire que je suis là. Je suis encore dans l'exacerbation des sens, donc je me sens nerveuse. Je ne fais plus rien comme je pouvais le faire avant. Mais j'y arriverai. Je vais reprendre des forces. Les mamans doivent bosser. Et je vais arriver à en faire beaucoup plus par moi-même.»

«Troy savait que je voulais me tenir fièrement, comme la femme que je suis devenue et que j'espère être. Faire partie de quelque chose de si spécial, alors que mon corps n'arrive pas encore à bouger normalement. Et j'ai senti l'amour des photographes qui m'ont vue faire l'idiote sur les tapis rouges depuis mes 20 ans, et j'ai sangloté. Et j'en ai apprécié chaque seconde. Et il était là pour chaque larme, comme toujours. Il est la raison pour laquelle j'ai pu faire ça. Merci Troy», a-t-elle expliqué.