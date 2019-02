Tim Hortons ouvre un restaurant à Shanghai

La chaîne Tim Hortons a ouvert, aujourd'hui, son premier restaurant en Chine.

Situé sur la Place du peuple, au centre-ville de Shanghai, le restaurant offrira aux clients ses aliments et boissons classiques ainsi qu’une dizaine de produits spécialement conçus pour le marché chinois, comme un cappuccino glacé érable et noisette, thés au citron et à la pêche ou encore des Timbits saveur jaune d’œufs salé.

«Nous sommes ravis de déployer la marque Tim Hortons et la culture canadienne autour du monde», a déclaré Alex Macedo, président de Tim Hortons dans un communiqué.

Ce restaurant est le premier de 1500 autres Tim Hortons qui seront ouverts en Chine au cours des dix prochaines années.

L’an dernier, l'entreprise a signé une entente exclusive de co-franchisage avec le Cartesian Capital Group.

Tim Hortons compte plus de 4800 restaurants au Canada et ailleurs dans le monde, dont aux États-Unis, au Mexique, en Europe, aux Philippines, au Moyen-Orient et en Chine.