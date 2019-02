Traitement des matières organiques: les villes liées veulent des réponses

Les maires des 15 villes liées à la métropole sont mécontents de l’allure que prend le projet du premier centre de traitement des matières organiques, devant voir le jour dans l'arrondissement de Saint-Laurent, et demandent à l’administration Plante de surseoir à l’octroi du contrat.

«Il y a des dépassements de coûts importants par rapport aux estimations des responsables du projet, a expliqué, lundi, dans un communiqué le président de l’Association des municipalités de banlieue et maire de Montréal-Ouest, Beny Masella. Le concept a été modifié par le soumissionnaire plutôt que [par] la Ville et nous avons été tenus à l’écart du processus d’analyse.»

Les maires des 15 villes défusionnées – qui se trouvent dans l’île de Montréal, principalement dans l'ouest – soutiennent que «les coûts pour les mesures de gestion des matières organiques sont désormais de 589 millions $, soit une augmentation de 70% par rapport à l’estimation originelle de 344 millions $ présentée en 2017, et plus du double de la somme prévue en 2013».

Ils déplorent aussi que le premier centre «est 53% plus grand que celui défini dans le devis et a été modifié par le soumissionnaire et non la Ville». «À cela s’ajoute le fait que sur les 41 firmes qui ont manifesté de l’intérêt au projet, il n’y a eu que deux soumissionnaires», disent-ils.

Les maires des 15 villes liées soutiennent qu’il s’agit d’un projet de l’Agglomération de Montréal dont ils sont partenaires à part entière et qu’elles assument près de 30 millions $ de la facture du projet.

Le maire Masella, parlant au nom des autres maires des villes liées, a indiqué, lundi, que l’administration montréalaise a déjà été informée de leurs préoccupations il y a quelques mois.

Déplorant un manque de collaboration, les 15 maires demandent maintenant à la Ville de Montréal de les intégrer aux processus décisionnels et d’éclaircir «plusieurs aspects» du dossier avant d’aller de l’avant avec l’octroi du contrat.

De son côté, Jean-François Parenteau, le responsable des services aux citoyens, développement durable, approvisionnement, environnement, matériel, a déclaré qu’il n’a pas l'intention de reporter l'octroi du contrat au conseil d'agglomération, et qu’une séance d’information aura lieu jeudi sur la construction du centre.

«Il n’y aura pas de report parce que d’une manière ou d’une autre, il y avait d’autres occasions où on aurait pu discuter de ce centre de traitement», a-t-il indiqué en soulignant que le projet a été inscrit au programme des investissements, en janvier dernier.

«Ils [les maires] ont tout en main pour prendre une décision éclairée, et s’il y a quoi que ce soit, on va collaborer», a expliqué M. Parenteau en rappelant que la collaboration des villes liées est «essentielle» dans ce projet.