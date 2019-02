Un ex-mafieux renvoyé en Italie

Les jours sont comptés au Canada pour un résident de Laval d’origine italienne au pays depuis 53 ans qui doit être expulsé vers l’Italie jeudi en raison d’un crime qu’il a commis il y a plusieurs années.

Mardi, la demande de sursis logée par Michele Torre a été rejetée par la Cour fédérale. Joint par TVA Nouvelles, l’avocat de M.Torre, Me Stéphane Handfield, n’a pas caché sa déception. Me Handfield a relaté les propos du juge qui a indiqué que Michele Torre a fait des choix de vie et qu’il doit en assumer la conséquence.

Il est l’artisan de son propre malheur. Le magistrat trouve cela d’ailleurs dommage que l’épouse ainsi que la famille de M.Torre qui vont aussi subir les conséquences de ce renvoi en étant privé de son conjoint, de leur père et grand-père. Le renvoi est prévu jeudi à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Malgré qu’il vive au Canada depuis plus de 50 ans, M. Torre ne détenait pas la citoyenneté canadienne.

Son expulsion survient quelque 25 ans après sa condamnation dans une affaire de trafic de drogue. M. Torre avait été condamné à la prison en 1996 pour complot d’importation de cocaïne pour le clan Cotroni.

En entrevue à TVA Nouvelles, au début du mois, à sa résidence lavalloise en compagnie de sa fille Nellie, Michele Torre, bouleversé par ce qui lui arrive, a supplié le ministre de l’Immigration, à Ottawa, Ahmed Hussen, d’annuler son renvoi.

«J’ai ma femme qui est malade. J’ai trois enfants, six petits-enfants. Toute ma famille est ici. S’ils m’avaient dit ça il y a 20 ans, mes enfants n’étaient pas mariés, on aurait pu faire des démarches, mais aujourd’hui, il faut que je parte tout seul. Où est-ce que je vais aller? À 67 ans, maintenant. Toute ma vie s’est bâtie au Canada.»

«Ils ne me détruisent pas juste moi, ils détruisent une famille au complet», a dit M. Torre.