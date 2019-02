Un partisan glisse dans une toilette du stade et poursuit l'équipe

Opéré à l’épaule après avoir glissé sur un produit utilisé pour nettoyer le vomi au Paul Brown Stadium, Scott Poston a décidé de poursuivre les Bengals de Cincinnati.

Lors d’un match contre les Steelers de Pittsburgh le 14 octobre 2018, le partisan, détenteur de billets de saison depuis plus de 20 ans, s’est rendu dans une toilette, où une grande quantité de D-Vour avait été répandue au sol, selon la poursuite, dont le quotidien «Cincinnati Inquirer» a obtenu les détails.

Toutefois, le personnel de la compagnie Aramark Business Facililties, qui s’occupe de l’entretien du stade et qui est également visé par cette poursuite, n’aurait pas respecté les instructions d'utilisation du produit. En effet, il aurait dû utiliser seulement une petite quantité et le retirer une minute plus tard, ce qui n’a pas été fait.

L’équipe médicale du stade aurait ensuite diagnostiqué une «blessure légère aux tissus mous». Un test d’imagerie par résonnance magnétique ultérieur a toutefois révélé trois déchirures à des muscles de la coiffe des rotateurs, une dislocation et deux élongations musculaires. Poston a ainsi dû subir une reconstruction complète de l’épaule.

Le comté de Hamilton, où se trouve le stade, est également visé par la poursuite.