Un policier suspendu après avoir permis des gestes sexuels dans son autopatrouille

Un policier de la Floride a été suspendu 20 jours sans salaire pour avoir commis de multiples violations à son code professionnel lors d’une arrestation survenue l’été dernier.

Une enquête interne de la police de Fort Pierce a démontré que Doug McNeal a commis de multiples infractions lors d’une arrestation dans un Wal-Mart le 14 juillet dernier. Après avoir arrêté Zachery Moellendick, 23 ans, et Krista Leigh, 24 ans, pour un vol à l’étalage, le policier a placé les deux individus sur la banquette arrière de son autopatrouille, sans menottes et sans ceinture de sécurité.

La vidéo montre Moellendick griller une cigarette à l’intérieur du véhicule, ce qui n’est pas permis. Le policier évoque lui-même cette interdiction aux deux voleurs présumés, avant d’ajouter que, pour cette fois, il tolérerait.

Pendant le trajet vers l’hôpital – où Moellendick doit être transporté pour soigner une blessure – le couple s’embrasse passionnément pendant que la chanson «Can’t Get Enough of Your Love, Babe» de Barry White joue à la radio. Des gestes à caractère sexuel auraient également été posés, le tout sous l’œil du policier qui n’intervient à aucun moment.

D’autres infractions ont été commises, notamment en lien avec la divulgation de ses déplacements et de l’utilisation de sa caméra corporelle.

Le rapport des Affaires internes fait état de graves manquements et d’une «conduite négligente» de la part de McNeal.

«L’agent McNeal a reconnu sa pleine responsabilité pour ses gestes et comprend la gravité des violations commises. La conduite de ce policier ne représente pas les valeurs de ce Département ou de ses hommes et ses femmes qui travaillent à servir leur communauté avec honneur, chaque jour», a déclaré la chef de l’unité Diane Hobley Burns.

La suspension de l’agent McNeal est entrée en vigueur le 14 février dernier.