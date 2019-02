Un promoteur en construction doit 4 M$ à un ancien du CH

L’ancien joueur du Canadien devenu homme d’affaires Gilles Lupien a obtenu gain de cause face à un géant de la construction qui lui doit maintenant plus de 4 millions $ pour l’avoir mené en bateau.

En mars 2011, le rêve de M. Lupien de léguer un restaurant à ses enfants prend fin. Le Boston Pizza de l’agent de joueurs et entrepreneur, qui était situé à Dorval depuis 2008, s’est fait expulser de son bâtiment par le promoteur en construction Broccolini.

Cela a causé du tort à M. Lupien dans ses affaires. On lui a aussi dit qu’il ne serait pas de taille dans sa poursuite contre l’entreprise.

« Il y a des parents qui avaient peur que je sois l’agent de leur enfant. Des gens leur disaient que je n’étais même pas capable de m’occuper d’un commerce », se remémore avec tristesse l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey.

Le 7 février, la Cour d’appel lui a donné raison pour une deuxième fois. Elle a rejeté la contestation que Broccolini faisait du premier verdict de sa poursuite.

Broccolini a donc été condamnée à rembourser les dommages pour la construction du bâtiment, ainsi que pour la perte des gains passés et futurs de M. Lupien. Le tout se détaille à plus de 2,7 M$, avec intérêts.

Tromperies

Le tribunal a jugé que Broccolini n’avait pas agi de bonne foi envers M. Lupien, entre autres, en omettant de lui préciser que l’hôtel et le centre commercial — des générateurs de clients —, qu’elle s’était dûment engagée à faire construire sur le terrain, ne verraient jamais le jour.

Selon la preuve, Broccolini était au courant que les plans avaient changé avant la signature d’un bail de 20 ans et la construction du Boston Pizza par M. Lupien. Bail qu’il n’aurait pas signé, et immeuble qu’il n’aurait pas fait construire, en toute connaissance de cause. C’est d’ailleurs ce qu’il reprochait au promoteur.

Aller de l’avant

Le tribunal a conclu que le bail était ambigu et a été annulé, en raison de l’engagement clair de Broccolini au départ, et des arguments mal fondés de la compagnie. Selon le jugement, Hillel Greenbaum, administrateur de Broccolini, a toujours été d’avis qu’il n’était pas tenu de construire. Celui-ci a raccroché la ligne au nez du Journal lorsqu’on lui a demandé sa réaction.

Le département des communications de Broccolini n’a également pas répondu à nos questions.

« Battez-vous ! Ne laissez pas ce monde-là gagner », a conclu Gilles Lupien, à la suite de son gain en appel.

Il veut désormais mettre cette histoire derrière lui et aller de l’avant.