Woody Allen tournera son nouveau film en Espagne l'été prochain, a confirmé mardi à l'AFP la société de production espagnole Mediapro qui a déjà financé deux de ses films, «Vicky Cristina Barcelona» (2008) et «Minuit à Paris» (2011).

Une source bien informée a assuré à l'AFP que le cinéaste new-yorkais de 83 ans tournerait à Saint-Sébastien (nord) au Pays basque espagnol.

«Mediapro produira le nouveau film de Woody Allen. Le projet est dans sa phase initiale, nous ne pouvons donc pas donner de détails», a fait valoir le service de communication de la société de production Mediapro, fondée par le Barcelonais Jaume Roures. Mediapro s'est refusé à préciser quels lieux de tournages étaient envisagés par le réalisateur américain («Manhattan», «Hannah et ses soeurs», «Match Point»...).

Mais El Diaro vasco (Le Quotidien basque) avait récemment annoncé que son équipe avait déjà passé plusieurs semaines dans la ville en repérages, afin qu'il puisse accomplir en juillet «son vieux rêve de tourner à Saint-Sébastien».

Woody Allen a attaqué Amazon devant la justice américaine pour rupture abusive de contrat, reprochant au géant d'internet d'avoir mis fin à leur engagement sur la base d'accusations anciennes visant le réalisateur.

Selon plusieurs médias américains citant l'assignation déposée devant un tribunal fédéral civil de Manhattan, le metteur en scène affirme qu'Amazon a refusé de lui verser les neuf millions de dollars prévus pour le financement de son dernier film «A Rainy Day in New York», déjà tourné, mais jamais sorti en salles.

Dans cette assignation, Woody Allen affirme qu'Amazon lui aurait expliqué que la décision avait été prise du fait «d'accusations répétées», de ses «déclarations controversées» et «du refus de plus en plus répandu chez les acteurs et actrices majeurs de travailler» avec lui.

Woody Allen a été accusé d'abus sexuels en 1992 sur sa fille adoptive Dylan Farrow, qui avait alors sept ans. Les poursuites à son encontre ont été abandonnées après deux enquêtes distinctes menées à l'époque sur plusieurs mois.

Mais Dylan Farrow, soutenue par sa mère adoptive l'actrice Mia Farrow et son frère Ronan Farrow, a régulièrement renouvelé publiquement ces accusations, que Woody Allen a toujours réfutées.