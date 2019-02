Desjardins augmentera les ristournes de 25%

Le Mouvement Desjardins retournera 253 millions $ directement dans les comptes personnels de ses membres au cours des prochaines semaines, une hausse de 51 millions $ (+25%) par rapport à l’an dernier.

Pour une deuxième année d’affilée, Desjardins augmentera les ristournes versées à ses membres. L’an dernier, les ristournes aux membres avaient bondi de 40%, à 202 millions $.

«Il ne fait pas de doute que le renforcement continu de notre culture membre et client et de notre virage numérique ont beaucoup à voir avec les résultats remarquables de la dernière année», a indiqué le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier.

Excédents de 2,326 milliards $

L’an dernier, Desjardins a vu ses excédents avant ristournes augmenter de 175 millions $ pour atteindre 2,326 milliards $ sur des revenus totaux de 17,3 milliards $.

Avec ces résultats, Desjardins croit être en mesure de retourner 389 millions $ en ristournes dans la collectivité cette année, dont 253 millions $ directement dans les comptes personnels de ses membres.

La provision pour pertes sur créances a atteint 384 millions $ en 2018, en hausse de 35 millions $ sur un an, alors que le ratio des prêts douteux s’est établi à 0,21 %.

Desjardins note une progression de ses activités de financement dans les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises ainsi que dans les cartes de crédit. Le revenu net d’intérêts a atteint à 4,9 milliards $, en hausse de 437 millions $.

Chez Desjardins, le prêt brut moyen s’élèvait à 184 382 $ en 2018 comparativement à 171 737 $ en 2017.

Au 31 décembre 2018, l’actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 295,5 milliards $, en hausse de 20,4 milliards $ (+7,4 %) depuis le 31 décembre 2017.