Drake bat un record et entre dans l'histoire

Drake bat encore un record et entre dans l'histoire de la musique ! L'incroyable succès de son dernier album, Scorpion, lui a permis de devenir l'artiste le plus streamé du monde l'an dernier, sur des plateformes comme Spotify et Apple Music.

Des responsables de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), qui représente les intérêts de l'industrie du disque dans le monde entier, ont certifié son exploit.

«Drake a passé une année incroyable et a battu des records, une année qui mérite amplement le titre d'Artiste mondial de l'année, a déclaré Frances Moore, directrice générale de l'IFPI, à Billboard. Le fait que Drake remporte ce prix pour la deuxième fois témoigne de son attrait mondial continu et de sa capacité à se connecter et à dialoguer avec ses fans.»

Il avait précédemment remporté ce titre en 2016 tandis qu'Ed Sheeran l'avait décroché en 2017.

BTS, le groupe superstar de la K-pop, suit Drake au classement 2018, tandis qu'Ed Sheeran se classe troisième, devant Post Malone et Eminem, qui se classent respectivement aux quatrième et cinquième places.

Le reste du top 10 est composé de Queen, Imagine Dragons, Ariana Grande, Lady Gaga et Bruno Mars.

L'IFPI analyse les données, notamment les streams, les téléchargements en ligne et les ventes physiques de singles et d'albums, afin de déterminer leur classement annuel.