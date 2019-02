La présence à Québec de proxénètes de l’extérieur, motivée par une forte demande pour la prostitution juvénile dans la région «inquiète énormément» la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui promet d’agir.

«J’ai moi-même une fille et pour quiconque a des enfants en particulier, c’est très troublant d’apprendre que ce genre de commerce se fait ici à Québec», a déclaré la vice-première ministre, en réaction au reportage à ce sujet paru dans les pages du Journal, mercredi.

Malgré tous les moyens mis de l’avant depuis l’opération Scorpion en 2002, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) lutte encore contre une forte demande pour des services sexuels auprès de jeunes filles mineures. Cinq présumés clients ont d’ailleurs été arrêtés, la semaine dernière. Des proxénètes viennent même de Montréal et de Laval pour exploiter des jeunes filles dans la région, qui sont souvent recrutées à travers Internet.

Plus de moyens financiers?

«Sans rien laisser miroiter», la ministre Guilbault a laissé entendre mercredi matin que des moyens financiers additionnels pourraient être consacrés à la lutte contre la prostitution juvénile.

«Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y aura bientôt un premier budget qui va être déposé... Alors il est possible qu’on ait des nouvelles fraiches à ce sujet dans ce budget», a indiqué la ministre responsable de la Capitale-Nationale.

Le gouvernement Legault voit également, dans le constat rapporté par le SPVQ, une raison de plus de mettre sur pied une commission spéciale transpartisane sur la prostitution juvénile. Proposée il y a trois semaines par les députés Ian Lafrenière et Lise Lavallée, cette commission aurait pour mission de brosser un portrait global de la situation à travers la province en plus d’émettre des problématiques.

Après Fugueuse

«Lors de la sortie de l’émission Fugueuse, tout le monde en a parlé (de prostitution juvénile), a rappelé mercredi M. Lafrenière. Les parents ont été très sensibilisés à ça, et comme par magie, on a arrêté d’en parler alors que c’est une problématique qui existe. Ce matin Québec nous le confirme.»

L’ancien porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, qui félicite les policiers de Québec de reconnaitre l’existence du problème et d’en faire la lutte, souhaite mettre fin au « travail en silo », au profit d’une approche plus «globale».

«Il faut se poser la question: pourquoi les jeunes filles entrent dans ce milieu-là, de quelle façon le recrutement se fait, a indiqué à son tour Mme Lavallée. Oui, agir avec les policiers, mais agir en amont pour éviter que les filles tombent dans ces filets-là».