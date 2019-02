JiC se fait donner de la «mar**» par des partisans du CH

Jean-Charles Lajoie «s’est fait donner de la marde» par des partisans du Canadien, au lendemain de sa sortie dénonçant l’inaction de Marc Bergevin à la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est un peu affolant de lire les commentaires du public depuis quelques jours, a soutenu aujourd'hui le chroniqueur sportif à l’émission Dutrizac de 6 à 9, sur QUB radio. On me rince et on me donne de la marde.»

Mardi, JiC avait reproché au directeur général du CH de ne pas croire en son équipe, ajoutant que «la vraie réponse est venue des joueurs, avec une performance absolument atroce, une performance éteinte» contre les Devils du New Jersey lundi soir.

«Les gens me narguent parce qu’ils disent que la réponse des joueurs à leur directeur général, qui ne les a pas soutenus contre le New Jersey, a duré 24 h à peine et qu’hier, ils avaient le goût de dire merci à leur directeur général.»

«Le Canadien l’emporte 8 à 1 contre un club avec plus de club et, là, c’est moi qui suis le gros méchant loup. Est-ce que la valeur d’une victoire de 8 à 1 contre Detroit est plus grande que la défaite bête de 2 à 1 contre les Devils du New Jersey la veille?» s’est-il questionné.

«Je n’avais rien enlevé à cette équipe qui a fait, hier soir, ce que doit, c’est-à-dire gagner un match de hockey contre une équipe qui n'en est plus une», s'est défendu l'animateur de l'émission JiC à TVA Sports.