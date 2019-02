La Banque Laurentienne élimine 350 emplois

Ces abolitions, annoncées lors de la présentation des résultats du premier trimestre, se feront par attrition, par des départs anticipés à la retraite et par des licenciements.

«Notre performance de ce trimestre a été affectée par les revenus en baisse des marchés des capitaux, néanmoins la direction demeure engagée à rencontrer ses objectifs à moyen terme, et ultimement, à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires», a mentionné François Desjardins, président et chef de la direction.

«Banque Laurentienne Groupe Financier n’a jamais été dans une meilleure situation financière, en termes de solidité du capital et des liquidités; nous continuons à maintenir nos provisions pour pertes sur créances sous la moyenne de l’industrie, ce qui témoigne de la qualité de notre gestion des risques de souscription et de crédit; et même s’il reste du travail à accomplir, nous n'avons jamais été aussi solides en termes de processus et de technologie», a-t-il souligné.