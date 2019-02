Le PDG de l’aéroport de Québec refuse de commenter le rapport pour l’instant

Cinq jours après le dévoilement d’un rapport critique sur la desserte aérienne à Québec, qui écorche aussi la «culture de gestion fermée» des gestionnaires, le PDG de l’aéroport Jean-Lesage Gaëtan Gagné n’est pas encore prêt à le commenter.

M. Gagné s’est pointé, mercredi, à un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec au Hilton, à l’invitation de celle-ci.

Tant à son arrivée qu’à son départ, il s’est défilé, refusant de répondre aux questions des journalistes qui l’attendaient de pied ferme. Il a simplement lâché que des discussions doivent d’abord avoir lieu à l’interne, avec les autres membres du CA, avant qu’il se prononce publiquement.

«Le conseil d’administration va regarder le rapport demain (jeudi) et suite à ça, on se parlera», a-t-il laissé tomber.

Un geste d’ouverture?

M. Gagné était assis à la même table d’honneur que le PDG du Centre des congrès de Québec, P.-Michel Bouchard, et la présidente de la Chambre de commerce, Julie Bédard, deux personnes qui sont membres du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA) et qui ont reçu une mise en demeure de la part de l’aéroport avant la publication de leur rapport.

«Moi, à partir du moment où M. Gagné est assis à la même table que nous, alors qu’on l’invite pour parler de mobilité, je me dis que c’est un signal fort (...) Je me dis que c’est peut-être lui qui est en train de nous tendre la main. Pour moi, c’est positif», a commenté Mme Bédard.

Soucieuse de regarder vers l’avant, elle a insisté sur l’absence de malaise à la table ce midi et a dit ne pas craindre une éventuelle poursuite. «Je vous dirais qu’on se fait poursuivre lorsqu’il a de la diffamation et lorsque ce n’est pas fondé. Pour avoir passé sur ce rapport-là ligne par ligne, il n’y a pas de diffamation. Ce sont des faits qu’on apporte», a-t-elle insisté.

Le rapport, faut-il le rappeler, recommandait tout de même au maire Labeaume de réclamer l’intervention du ministre des Transports, Marc Garneau, déplorant que le lien de confiance soit «irrémédiablement rompu» entre l’aéroport et le milieu des affaires puis l’industrie du tourisme.

«C’est du passé. C’est terminé»

Le PDG du Centre des congrès abondait dans le même sens que Mme Bédard. «Il n’y a pas de malaise du tout. C’est du passé ça. C’est terminé. Elle est passée la mise en demeure, on a fait notre rapport quand même, c’est tout. Les poursuites, c’est relatif. On a fait un rapport la semaine dernière, on était convaincus de ce qu’il y avait là-dedans et on en est toujours convaincus», a-t-il laissé tomber.

«J’ai été au congrès de Routes (Americas organisé par YQB récemment) tous les jours et j’avais déjà reçu la mise en demeure, ce n’est pas grave. On travaille pour la région. L’aéroport, ça va rester une priorité régionale donc on travaille là-dessus», a-t-il ajouté.