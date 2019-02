Le récit intégral de la rencontre entre Wilson-Raybould et Trudeau

Dans son témoignage devant le comité de la justice, l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson Raybould a relaté une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau au sujet de SNC-Lavalin.

En voici la transcription :

«[...] Le 17 septembre, j’ai eu ma rencontre face à face avec le premier ministre que j’avais demandée deux semaines auparavant.

Lorsque je suis entrée, le greffier du Conseil privé était présent aussi. Alors que la rencontre n’était pas au sujet de SNC, le premier ministre a soulevé lui-même la question dès le début. Le premier ministre m’a demandé de l’aider, de trouver une solution ici pour SNC, en me disant que s’il n’y avait pas d’accord de réparation, il y aurait de nombreux emplois perdus et que SNC partirait de Montréal.

À LIRE ÉGALEMENT:

Wilson-Raybould dit avoir été victime d'une pression politique constante

Je lui ai expliqué quelle était la loi et ce que moi j’ai le pouvoir de faire et ne pas faire en tant que procureure générale. [...] Je lui ai dit que j’ai fait ce que je devais faire, que je m’étais formé une opinion sur SNC et que je n’allais pas intervenir dans la décision du Directeur des poursuites pénales.

Le premier ministre a répété ses préoccupations et je lui ai expliqué que j’avais reçu la note de la section 13 tôt en septembre et que j’avais vraiment étudié la question de très près. Je lui ai dit aussi que mon rôle de procureure générale était très clair pour moi et que ce n’était pas approprié d’émettre une autre directive.

Le premier ministre a insisté sur le potentiel de pertes d’emploi et sur le déménagement de SNC. À ma surprise, le greffier a dit qu’il y a une rencontre du conseil d’administration le 20 septembre avec des investisseurs. Ils vont déménager à Londres si ça arrive et il y aura bientôt une élection au Québec.

À ce moment-là, le premier ministre est intervenu, insistant qu’il y avait une élection au Québec et que, "je suis un député au Québec, je représente Papineau".

J’étais vraiment surprise. Ma réponse a été de poser au premier ministre une question directe en le regardant dans les yeux. Je lui ai demandé : "Est-ce que vous intervenez politiquement dans mon rôle, dans ma décision en tant procureure générale? On m’a déconseillé de le faire."

Le premier ministre a dit : Non, non, non, il faut juste trouver une solution. Le greffier a dit alors qu’il avait parlé à ma sous-ministre et qu’elle avait dit que je pouvais parler au directeur. J’ai répondu que non, je ne le ferais pas. Ce serait inapproprié.

J’ai expliqué au greffier et au premier ministre que j’avais une conversation avec ma sous-ministre au sujet des options et quelle était ma position à ce sujet.

J’ai accepté et j’ai dit au premier ministre que j’aurais une conversation avec ma sous-ministre et le greffier, mais que ces conversations ne changeraient pas mon opinion. J’ai aussi dit que mon personnel n’était pas autorisé à parler au PPSC [NDLR : le Service des poursuites pénales du Canada].

Et là nous avons finalement discuté la question pour laquelle j’avais demandé la rencontre.

J’ai quitté la rencontre et tout de suite après, j’en ai discuté avec mon personnel au sujet de SNC.»