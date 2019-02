Parfois confrontés à l’horreur: le stress post-traumatique des jurés

Les jurés ont leur devoir de citoyen à accomplir, mais surtout à vivre avec le stress d’un procès où ils ont à décider du sort d’un être humain, voir des scènes de crimes, entendre des témoignages bouleversants, des descriptions parfois sanglantes et à vivre isolé des leurs lors des délibérations.

Certains des femmes et des hommes qui sont appelés dans un jury s’en sortent bien, mais d’autres éprouvent des difficultés à reprendre leur vie normale au terme de leur expérience judiciaire. Ils vivent pour certains un stress post-traumatique et ont besoin d’aide psychologique.

Alain Brunet, psychiatre à l’Institut Douglas, a tiré la sonnette d’alarme. «Pour certains, ça peut être une expérience difficile. On n’a pas le choix d’être jurés et on met notre santé mentale en jeu», soutient-il.

Dans la loi actuelle, les jurés ont droit à six séances de psychothérapie. «Si la loi était changée pour avoir accès à plus de services, ça serait une avancée», appuie Alain Brunet.

Au Québec, des jurés ont eu à composer avec des meurtres d’enfants, des démembrements, des actes violences qu’ils préfèreraient n’avoir jamais vus; ils confrontés à l’horreur.

«Certains peuvent en ressortir avec un trouble de l’adaptation, une réaction dépressive ou dans certains cas que certains aient des symptômes de stress post-traumatique. Pour d’autres membres d’un jury, ça peut aussi être une expérience positive», nuance le psychiatre.