Quelques conseils pour cotiser à votre REER

Les Canadiens ont encore deux jours, soit jusqu’au 1er mars 2019, pour cotiser à leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER) avant le début de la période des impôts 2018.

Avec la forte volatilité des marchés boursiers et la perspective d’un ralentissement de l’économie mondiale, plusieurs se demandent où investir leur argent pour la faire fructifier en prévision de la retraite.

TVA Nouvelles a demandé à trois gestionnaires de portefeuilles chevronnés de nous livrer leurs recommandations.

«Les cinq ou 6 dernières années, les marchés ont super bien fait, explique Michel-Olivier Marcoux, président de Gestion de patrimoine ASF. On est vraiment dans le cœur du marché haussier, donc il faut peut-être descendre un peu nos attentes, de s’attendre à des rendements un peu moins spectaculaires.»

«Quand on est jeune, on devrait être capable de supporter davantage de risques, souligne Stephen Gauthier, vice-président de Gestion privée Desjardins. Évidemment, quelqu’un qui va prendre sa retraite dans cinq ans devrait quand même être un peu plus prudent au niveau de sa politique d’investissement.»

«Pour investir dans notre REER, on recherche les meilleures entreprises, indique Eddy Chandonnet, gestionnaire de portefeuille chez Medici. On veut avoir des entreprises qui vont croître à long terme pour que les profits s’accumulent à l’abri de l’impôt le plus longtemps possible.»

Pour les indécis, il est également possible de communiquer avec son institution financière pour déposer l’argent rapidement dans un compte REER et d’attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de prendre une décision sur un type de placement.