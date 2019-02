Un truc miracle pour que vos enfants mangent de tout

La chanteuse Anik Jean a trouvé la recette miracle pour que ses enfants mangent de tout.

Son fils, Nathan, est très ouvert aux nouveaux aliments, racontait-elle en entrevue à l’émission Deux filles le matin, mercredi.

«Il mange de la pieuvre, l’autre fois il a mangé un morceau de cœur d’orignal», a-t-elle confié.

Son truc? Lors des repas, elle présente les aliments «à l’italienne».

«On met tout au milieu. Si on mange du steak, on n’en donne pas un à chacun; on coupe plutôt un steak en lanières et tout le monde se sert», explique-t-elle.

Une méthode qu’endosse le Dr Jean-François Chicoine, «pour que l’enfant choisisse plutôt qu’on lui impose». «Il se sent moins humilié», précise le pédiatre.

Par ailleurs, l’idée d’agrémenter le tout de sauces, par exemple, pour ajouter de la couleur et rendre la tablée appétissante est intéressante, ajoute-t-il, insistant sur l’importance des couleurs et de la présentation.

Visionnez l’extrait complet avec Anik Jean et Dr Jean-François Chicoine ci-haut.