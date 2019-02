Une peinture de Van Gogh? Non, Jupiter!

L’orbiteur Juno de la NASA a dévoilé de nouvelles photos de la planète Jupiter, aux allures «impressionnistes».

La nouvelle image semble être inspirée de l’œuvre du peintre Van Gogh, ou de sa nuit étoilée, mais il n’en est rien.

Jupiter, la planète géante de notre système solaire, est notamment connue pour sa tache: une tempête de gaz perpétuelle qui prend l’allure d’un immense cyclone, un phénomène jamais vu sur d’autres planètes.

NASA

En orbite, Juno a survolé la grande tache rouge afin de déterminer si elle était liée à une tempête en spirale géante juste en dessous et si elle avait une masse quelconque.

«Les caractéristiques atmosphériques dramatiques de l'hémisphère nord de Jupiter sont capturées dans cette vue de la sonde spatiale Juno», explique la NASA dans un nouveau billet de blog. «La nouvelle perspective montre les nuages ​​tourbillonnants qui entourent une entité circulaire dans une région de jet stream appelée Jet N6.»

Juno en était à sa 18e orbite autour de Jupiter – elle doit en faire 32 pendant sa mission - lorsqu’elle a capté ces photos, à plus de 10 000km de la planète.

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN

NASA | CNN



































En juin, la NASA a approuvé 41 mois supplémentaires en orbite afin que Juno remplisse ses objectifs scientifiques. La mission est financée jusqu'en 2022, date à laquelle elle se terminera.

Cette mission doit permettre de d’étudier les origines et l’évolution de la géante, permettant également de mieux comprendre la formation de notre système solaire.

Ainsi, la sonde doit déterminer les caractéristiques de l'atmosphère et de la magnétosphère de la planète, en apprendre davantage sur la formation de la planète et étudier les champs magnétiques et la gravité pour mieux comprendre la structure profonde de Jupiter.