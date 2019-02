«F.-A. Gauthier»: une saga qui a déjà coûté 4,6 millions $

L’absence du traversier «F.-A. Gauthier» qui fait la liaison entre Matane, Baie-Comeau et Godbout coûtera très cher à la Société des traversiers du Québec (STQ).

Alors que la majorité des factures ne sont toujours pas comptabilisées, TVA Nouvelles a appris que les dépenses totalisent déjà plus de 4,5 millions $.

La STQ a notamment dû payer 1 1093 908$ pour le remorquage du «F.-A. Gauthier» jusqu’à Lévis, le démontage et l’inspection de ses propulseurs et l’achat de pièces.

On a par la suite déboursé 2,1 millions $ pour l’achat du «NM Apollo» et 30 000$ pour son nettoyage. On ignore toutefois combien ont coûté les travaux sur les débarcadères des différents quais et la facture pour le bris survenu lundi n’a pas encore été comptabilisée.

Depuis l’arrêt de service du «F.-A. Gauthier», la STQ a fait appel à deux navires de la compagnie CTMA. Les frais de location du «CTMA Vacancier» du 8 au 31 janvier dépassent le million de dollars alors que le service aérien, en place 30 jours jusqu’à maintenant, a coûté 300 000$.

La facture totale augmentera considérablement lorsque les coûts de réparation du «NM Apollo» et du «F.-A. Gauthier» seront connus. La STQ compte également faire l’achat d’un autre navire de remplacement.