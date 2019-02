Valérie Plante dit encore non aux trottoirs chauffants

La mairesse de Montréal Valérie Plante n'a pas changé d'idée: elle n'envisage toujours pas l'installation de trottoirs chauffants, malgré les problèmes de déglaçage rencontrés cette année.

«Non. Pour les coûts, non», que ce soit pour certaines artères ou pour l’ensemble de l’île, a-t-elle lancé lors d’un point de presse.

Son administration avait écarté l’année dernière l’option des trottoirs chauffants, trop coûteux, pour le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, comme le prévoyait l’ancienne administration de Denis Coderre.

Montréal a essuyé mardi de nouvelles critiques au conseil municipal sur sa gestion du déneigement et de la présence de trottoirs glacés. La Ville fait face à des conditions météo particulières et à des épisodes de gel et de dégel depuis le début de l’hiver.

«Les critiques, je pense que c’est normal qu’elles soient souvent tournées vers moi, on est la métropole. On voit que les problèmes, il y en a à la grandeur du Québec. Il y a en a que c’est plus de la neige, d’autres plus de la glace. Mais au final, on est surtout à devoir être créatifs sur comment revoir nos techniques de déneigement et de gestion de la glace», a soutenu Valérie Plante.