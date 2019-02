Bus détournés et travaux jusqu’à 23h pour le SRB Pie-IX

Le boulevard Pie-IX sera à éviter pour les trois prochaines années, à cause des travaux de construction du Service rapide par bus (SRB), attendu depuis 10 ans.

Au moins la moitié des voies de circulation seront retranchées sur Pie-IX d’ici la fin de 2021, depuis l’avenue Pierre-de-Coubertin jusqu’au boulevard Gouin.

Dès le 18 mars, les automobiles, autobus et camions devront se partager les voies restantes ou circuler dans les rues avoisinantes. Des trajets d’autobus seront carrément détournés et rallongés.

La population pourra souffler un peu pendant des pauses hivernales (de janvier à mars chaque année), où la totalité du boulevard devrait être rouverte.

La Société de transport de Montréal (STM) a présenté jeudi aux médias les détails des travaux, après avoir réalisé cette semaine trois séances d’information dans les quartiers touchés.

Trois voies

Les trois voies situées du côté ouest du boulevard seront fermées jusqu’à décembre 2019, le temps de refaire toute cette portion du boulevard. Le manège se répétera du côté est en 2020. Deux voies vers le sud et une voie vers le nord seront aménagées pendant ces périodes.

Les autobus vers le nord devront emprunter un trajet dans des rues avoisinantes, ce qui allongera le temps de transport, a confirmé la STM, sans toutefois pouvoir le quantifier.

Les impacts seront manifestement à leur plus fort en 2021, alors que le terre-plein central sera construit et qu’il ne restera plus qu’une voie de circulation dans chaque sens.

Au début de 2022, le boulevard Pie-IX devrait être à nouveau principalement libre pour la circulation, alors qu’il ne restera que des travaux finaux d’asphaltage à faire, ainsi que des essais du SRB.

Neuf kilomètres

Les travaux à faire sur le boulevard sont importants, et ne se résument pas à l’installation du SRB : Pie-IX sera refait en profondeur, ce qui inclut notamment une réfection de l’aqueduc et des égouts.

Les 9 km visés ont été séparés en 39 «tronçons» (portions du boulevard situées entre deux rues données). Les travaux dans ces tronçons dureront de quelques semaines à quatre mois, selon le cas. Certains seront effectués au printemps, d’autres à l’été ou à l’automne. «L’objectif étant que le citoyen X qui habite à telle adresse ne se retrouve pas avec de la machinerie de chantier devant chez lui tout l’été», a expliqué Marc Dionne, directeur du Bureau de projet intégré du SRB Pie-IX.

Jusqu’à 23 h

Sur la moitié des tronçons, les travaux dureront jusqu’à 23 h chaque jour; ailleurs, ce sera jusqu’à 19 h. Occasionnellement, les chantiers devront se poursuivre le week-end.

Des espaces de stationnement en biais seront prévus sur les tronçons lorsque ceux-ci ne seront pas en chantier.

Sur les 2 km du SRB qui se trouvent sur le territoire de Laval, les travaux à réaliser sont moins imposants. La STM se prépare actuellement à lancer les appels d’offres pour ceux-ci.