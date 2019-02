Cascades ferme deux usines en Ontario

Deux usines ontariennes de papier tissus seront fermées par Cascades.

L’entreprise québécoise a précisé jeudi que les baux viennent à échéance en août prochain à ses installations de Whitby et Scarborough, et que par conséquent, elle en profitera pour quitter les lieux. Environ 44 000 tonnes de papiers tissu y sont produit annuellement et 68 travailleurs y travaillent.

«Leur non-rentabilité et le contexte des conditions de marché actuelles nous ont convaincus qu'il était préférable de nous approvisionner sur le marché externe pour subvenir à nos besoins. Il est important de souligner que cette décision n'aura aucun impact sur notre capacité à desservir nos clients», a déclaré Jean Jobin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu par communiqué.

L’entreprise espère pouvoir replacer le plus grand nombre des employés visés dans d’autres de ses installations.