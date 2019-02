Céline Dion se prend pour Mary Poppins dans sa dernière photo Instagram

Céline Dion a suscité de nombreuses réactions sur Instagram en dévoilant son look hivernal original et coloré.

C'est que la diva semble tout droit sortie de la comédie musicale Mary Poppins avec son long manteau fuchsia et son chapeau à large rebord.

Ses enfants ont d’ailleurs souligné la ressemblance avec le personnage de l’auteure P. L. Travers.

WENN.com

On note aussi des similitudes avec la mystérieuse Carmen Sandiego...

Instagram de Céline Dion / Capture d'écran YouTube

On le sait, Céline Dion adore oser dans ses looks, et ce n’est pas la température froide qui va l’arrêter!