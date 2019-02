Deux présumés complices de Kègle et Martel arrêtés

Revirement inattendu, alors qu’une jeune femme et un homme dans la vingtaine ont été arrêtés et vont comparaitre au cours de l’avant-midi en lien avec l’affaire Ophélie Martin-Cyr / Steve Lamy / Jean-Christophe Gilbert ; dont les corps ont été retrouvés à Yamachiche et Trois-Rivières à quelques heures d’intervalles le 10 octobre dernier.

Une femme de 24 ans de Bécancour et un homme de 29 ans de la région de Montréal devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à des accusations en lien avec ces décès. La femme a été arrêtée hier avant-midi à Bécancour. L’homme a été arrêté hier après-midi dans la région de Montréal.

Déjà, René Kègle, 38 ans et Francis Martel, 31 ans ont été accusés de meurtre au premier degré d’Ophélie Martin-Cyr dont le corps avait été retrouvé dans un champ du chemin de la Grande Rivière Nord de Yamachiche.

Kègle est aussi accusé de tentative de meurtre sur une deuxième jeune fille. Il avait déchargé une arme à feu en sa direction alors qu’elle venait de sauter par la fenêtre du véhicule à bord les quatre personnes prenaient places.

Quelques heures après la découverte du corps violenté de la jeune femme, les policiers de Trois-Rivières découvraient les corps incendiés de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert dans une voiture sur la route Bradley dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap, à Trois-Rivières.

Personne n’a toutefois été jusqu’ici accusé pour leurs meurtres.