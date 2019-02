Les analystes de «La Joute» ont de la difficulté à suivre le gouvernement Legault dans le dossier de la réforme du système d’immigration.

«Comme on dit : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? demande Jonathan Trudeau. [...] Il faut reconnaître qu’ils sont à l’écoute, mais je ne suis pas certain que c’est suffisant.»

Stéphane Bédard ne comprend d’ailleurs pas pourquoi le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, s’en est pris à la protectrice du citoyen en affirmant qu’elle maîtrise mal le dossier de l’immigration.

«De s’en prendre à la Protectrice du citoyen, c’est mal commencer ta semaine, dit l'ancien député péquiste. C’est ne pas comprendre dans l’univers où tu es. C’est comme tirer sur l’ambulance.»

