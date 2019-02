Les Jonas Brothers se reforment et vont publier un nouveau morceau

Les Jonas Brothers, groupe pop à succès formé par trois frères, ont annoncé jeudi qu'ils se reformaient, un peu plus de cinq ans après leur séparation, et qu'ils publieraient un nouveau morceau vendredi.

«We're baaaccckkkk...». «Nous sommes de retour», ont tweeté les trois frères avec, en illustration, une vidéo tournée avec l'animateur James Corden dans laquelle ils se retrouvent tous dans une voiture et annoncent leur reformation.

Ils ont également annoncé, dans un autre tweet, qu'ils publieraient un nouveau morceau vendredi à minuit (05H00 GMT), intitulé «Sucker», le premier depuis «First Time», en 2013.

Kevin (31 ans aujourd'hui), Joe (29) et Nick Jonas (26) se sont fait connaître en jouant dans plusieurs séries et téléfilms produits par Disney, jusqu'à avoir leur propre série, «Jonas», qui n'aura duré que deux saisons.

Leurs apparitions dans ces programmes leur ont permis de bénéficier d'une popularité considérable auprès du jeune public.

Adeptes d'une musique pop très classique, avec beaucoup de guitares, ils ont publié quatre albums studios entre 2006 et 2009, les deux derniers atteignant le sommet des ventes aux États-Unis.

Musiciens, ils ont composé une bonne partie de leurs titres, notamment les succès «Burnin' Up» et «Tonight».

Ils s'étaient séparés en 2013, en partie parce que Nick avait des velléités de carrière en solo, laissant inachevé leur cinquième album, qui n'a jamais été publié.

Le benjamin de la fratrie a depuis sorti deux albums et connu plusieurs hits, notamment «Jealous» ou «Close», dans un style musical beaucoup plus moderne et parfois dansant.

Il a récemment fait parler de lui dans la rubrique people à l'occasion de son mariage, en décembre, avec l'actrice indienne Priyanka Chopra (Bollywood ainsi que la série américaine «Quantico»), de dix ans son aînée.

Issus d'une famille chrétienne pratiquante du New Jersey, les frères Jonas ont cultivé, au début de leur carrière, l'image de jeunes croyants, qui portaient notamment un anneau de pureté pour promouvoir la virginité avant le mariage.