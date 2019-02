Après le témoignage de Jody Wilson-Raybould mercredi devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Mario Dumont se questionne sur la couverture des médias anglophones du dossier.

«Le témoignage convaincant de Wilson-Raybould pourrait coûter à Trudeau son poste», peut-on lire sur le site du «National Post». «Trudeau a perdu son mandat moral pour gouverner», voit-on, en titre d’une chronique, sur le «Globe and Mail», média par lequel est arrivée toute la controverse autour du dossier SNC-Lavalin.

«Je repose la même question que la semaine passée et l’autre d’avant : nos amis du Globe and Mail et du National Post seraient-ils aussi sévères et intransigeants si on parlait d’une firme dont le siège social est à Toronto? Au Canada anglais, le crime est encore plus grave ce matin : "Tu as fait tout ça pour une entreprise corrompue du Québec?!?"»

