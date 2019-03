Mahée Paiement se sépare

Mahée Paiement a annoncé jeudi qu’elle se séparait de son conjoint Jean-François Comeau avait qui elle était en couple depuis plus de 10 ans.

La comédienne et femme d’affaires a partagé un long message à ce propos sur son compte Instagram.

«Nous tenons à vous mettre au courant de certains développements sur notre situation familiale, par respect pour ce que nous avons vécu, pour nos enfants, notre famille, nos amis, nos proches, nos partenaires ainsi que pour les gens qui nous suivent et nous soutiennent. Après plus de dix ans en couple à fonder une famille tant désirée, nous avons pris la décision de nous séparer et de poursuivre notre parcours chacun de notre côté», a-t-elle écrit.

Le couple qui trois enfants, Eva, Philippe et Gabriel, gère l’entreprise Mahée Parfums qui vend sacs, parfums, soins et accessoires en ligne et dans plusieurs boutiques à travers le Québec.

«Nous demeurons des amis, des parents présents, aimants, solidaires et également une équipe pour notre précieuse entreprise».