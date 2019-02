«Première neige / First Snow»: une courtepointe québéco-écossaise

C’est à un rendez-vous entre l’Écosse et le Québec que convient les créateurs de ces deux nations pour la pièce «Première neige / First Snow», présentée au Théâtre du Quat’Sous à Montréal.

Avec les référendums sur l’indépendance perdus dans ces deux pays comme trame de fond, cette coproduction du Théâtre PÀP, de Hôtel-Motel et du National Theatre of Scotland propose une rencontre de famille donnant droit à plusieurs envolées liées l’autodétermination.

Grandes retrouvailles

Réunis à la demande de la mère du clan (Isabelle Vincent), son frère Harry (Harry Standjofski), son fils adoptif (François Bernier), sa fille aînée (Guillermina Kerwin), sa cadette (Charlotte Aubin) et son copain écossais d’origine congolaise (Thierry Mabonga), ainsi que sa vieille amie de longue date d’Écosse (Fletcher Mathers) se retrouvent dans la maison familiale, en pleine campagne québécoise.

Le but de ces retrouvailles s’avère finalement un peu secondaire, puisqu’il est noyé par de nombreux tableaux autant didactiques - comme sur des pans de l’histoire du Québec - que basés sur le vécu des personnages. Ceux-ci portent d’ailleurs tous les mêmes prénoms que les comédiens les incarnant, dont ils sont inspirés.

Cette courtepointe créée des deux côtés de l’Atlantique par Davey Anderson, Philippe Ducros et Linda McLean manque toutefois de cohérence. Certaines scènes sortent de nulle part et ne débouchent sur rien. De plus, en raison de leur nombre et de la place occupée par leurs opinions politiques, les personnages sont généralement peu développés.

De bons comédiens

Malgré tout, cette pièce s’appuie sur une distribution extrêmement solide. Venu d’Écosse pour jouer ici, Thierry Mabonga et Fletcher Mathers s’intègrent vraiment bien à leurs vis-à-vis québécois et le passage du français à l’anglais se fait de manière très fluide dans cette mise en scène bilingue de Patrice Dubois. À noter que des surtitres sont projetés pour ceux qui maîtrisent mal la langue de Shakespeare.

Cette production est teintée d'un humour qui touche la cible, notamment grâce au brio de l’Anglo-Québécois Harry Standjofski. Le tout est rythmé par des scènes courtes, dénuées de longs monologues, ainsi que par des apartés bien sentis. Ce moment de théâtre n’est donc pas monotone même s’il est parfois décousu.

«Première neige / First Snow» est présentée au Théâtre du Quat’Sous jusqu’au 23 mars.