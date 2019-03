Quatre ans de prison pour un Torontois qui a tenté de partir en Syrie

Un Torontois qui a plaidé coupable d’avoir quitté le Canada pour se joindre au groupe armé État islamique (EI) en Syrie a été condamné jeudi à quatre ans de prison.

Le juge John McMahon de la Cour supérieure a condamné Pamir Hakimzadah à six mois de prison en plus de trois ans et sept mois de crédit pour le temps qu'il a déjà passé en détention.

Le juge a toutefois imposé à l’homme de 29 ans trois ans de probation avec plusieurs conditions à respecter, selon Global News.

Avec l’intention de se joindre à l’EI en Syrie, Hakimzadah a pris un vol à destination d’Istanbul, en Turquie, le 22 octobre 2014. Intercepté en Turquie, il a finalement été renvoyé au pays.

«Selon l'exposé conjoint des faits, M. Hakimzadah avait affiché avant son départ des croyances islamiques de plus en plus radicales, parlant en faveur de l'EI ou prenant sa défense; et avait consulté en ligne des vidéos et des messages d'EI, ainsi qu'un site Web sur la manière d'entrer en Syrie», a fait savoir le Service des poursuites pénales du Canada, dans un communiqué.

L’homme de 29 ans a également admis avoir agressé une femme de Toronto en 2015 qui l'avait dénoncé à la police lorsqu'il avait quitté le Canada.