Semaine de relâche: 10 activités ludiques ou sportives à faire

Alors que les élèves déserteront les salles de classe durant la semaine de relâche, il peut être difficile d'occuper toute la famille durant ces journées. Le «24 Heures» a trouvé 10 activités ludiques ou sportives à faire durant ces vacances hivernales.

1. Un matin au spa

Pour se relaxer, rien de mieux qu’une halte au spa. Du 4 au 8 mars, le Bota Bota spa-sur-l’eau ouvrira aussi ses portes aux enfants de 10 à 17 ans durant la matinée.

Où: Vieux-Port de Montréal, Intersection rues De la Commune et McGill

2. Carnaval de la Petite-Italie

Durant le 2 et le 3 mars, la Petite-Italie aura des airs de fêtes pour la troisième édition du Carnaval. Un défilé aura lieu samedi à 13 h, à partir du parc Dante. Des centaines d’artistes déguisés se promèneront dans les rues.

Où: 219 rue Dante

3. Patiner dans le Vieux-Port

Aller patiner plaît aux petits et grands. La glace extérieure réfrigérée de la patinoire Natrel du Vieux-Port est ouverte tous les jours de 10 h à 21 h et demeurent ouverte une heure de plus du jeudi au dimanche. À l’occasion de la nuit blanche du 2 mars, la patinoire sera ouverte jusqu’à 1 heure du matin.

Où: Bassin Natrel, Vieux-Port de Montréal

4. Festival Montréal joue

Les amateurs de jeux de société seront servis avec le festival Montréal joue. Jusqu’au 10 mars, le festival propose des centaines d’activités ludiques à travers la ville et dans les 45 bibliothèques de Montréal.

Où: À travers la ville

5. Faire du patin à roulettes

Opter pour le centre sportif Le Taz lorsque la température extérieure est moins clémente pourra plaire à toute la famille. L’endroit permet de faire du skateboard, du patin à roues alignées, du BMX et de la trottinette dans des modules acrobatiques ou sur une piste adaptée aux familles.

Où: 8931 rue Papineau

6. Aller à la piscine

La piscine et la pataugeoire du Parc olympique sont ouvertes pour les bains libres récréatifs. Le dimanche, les structures Wibit sont accessibles dans le bassin compétitif de 10h à 17 h.

Où: 3200 rue Viau

7. Festival La Cuvée d’Hiver

Pour les adultes, la Cuvée d’Hiver est de retour cette année du 28 février au 2 mars. L’évènement a lieu au Salon 1861. On y retrouve des dégustations de bières de microbrasserie, de whisky et de spiritueux dans une ambiance festive.

Où: 550 rue Richmond

PHOTO COURTOISIE/Yves Keroack

8. Promenade sous les étoiles

Durant la semaine de relâche, le Parc-nature du Bois-de-Liesse propose des soirées en forêt, à pied ou en raquette à la lueur d’une lampe frontale. La majorité des balades sont animées.

Où: 9432 Boul Gouin O

PHOTO COURTOISIE/Plan�tatirum

9. Le Planétarium

Découvrir l’espace et les planètes de façon ludique et éducative est possible au Planétarium grâce à des expositions et des spectacles immersifs. Le musée a prévu une programmation spéciale pour la semaine de relâche.

Où: 4801 avenue Pierre-De Coubertin

10. Papillons en liberté

L’événement Papillons en liberté permet d’observer 15 000 à 20 000 papillons relâchés dans la serre du Jardin botanique. Durant une visite, il est possible d'observer une cinquantaine d’espèces différentes sur les 75 présentées.

Où: 4101 rue Sherbrooke E