Sept sorties culturelles à faire en famille à Montréal

Durant la semaine de relâche, une multitude d’activités sont offertes à Montréal pour petits et grands. Des festivals de films et de marionnettes en passant par de l’improvisation, de la musique, du théâtre et des contes, il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Festival international du Film pour Enfant de Montréal

Comme chaque année, le FIFEM a prévu une programmation variée de films jeunesse. C’est «Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa» qui partira le bal samedi. Dans la programmation on retrouve aussi «Astérix: Le secret de la potion magique», «Pachamama: Le trésor sacré», plusieurs courts-métrages et bien d’autres qui plairont aux enfants de 6 à 12 ans.

Du 2 au 10 mars. Pour voir la programmation: fifem.com

Veillée du Mardi gras

La Maison Saint-Gabriel propose de souligner la fête du Mardi gras avec une soirée de contes, une véritable tradition. François Lavallée, Alexis Roy, Marc-André Fortin et Francis Désilets abreuveront le public de leurs paroles. Petits et grands découvriront des légendes et des histoires parfois drôles, parfois captivantes.

Le 5 mars à 19h30 à la Maison Saint-Gabriel. Réservation requise.

Festival de Casteliers

Pour sa 14e édition, le festival de Casteliers présente onze spectacles de marionnettes autant pour enfants que pour adultes. Pour ouvrir le festival, il y aura entre autres la pièce «[hullu]» de la compagnie française Blick Théâtre qui allie humains et marionnettes. L’œuvre pour les 8 ans et plus sera présentée le mercredi 6 mars à 19h30 et le jeudi 7 mars à 20h30. Une pièce mettant en vedette des moines, des samouraïs et des fruits et légumes, une autre illustrant l’amitié entre un garçon et un arbre, sont entre autres au programme du festival.

Du 6 au 10 mars. Pour voir la programmation: festival.casteliers.ca

LNI

Le Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation organise encore une fois cette année un match jeunesse. Le dimanche 3 mars, des comédiens de la nouvelle série «Clovis» affronteront des joueurs de la LNI au Club Soda. Les joueurs seront disponibles pour une séance photo après le match. En plus de cette rencontre spéciale, la saison de la Coupe Charade se poursuit et il y aura deux matchs cette semaine : le lundi 4 mars alors que les Verts affrontent les Jeunes et dimanche 10 mars alors que les Verts affrontent les Rouges.

Le 3 mars à 14h et les 4 et 10 mars à 19h au Club Soda

Semaine de la musique JMC

Jeunesses musicales Canada propose une panoplie d’activités pour la semaine de relâche. Plus de 40 concerts et ateliers sont organisés dans les quatre coins de l’île de Montréal. La semaine s’ouvrira avec un bal en pyjama le samedi 2 mars à 19h30 à la Maison André-Bourbeau. Au courant de la semaine, il y aura quelques représentations du concert théâtral «Les origines du bing bang!», une nouveauté cette année qui retrace l’évolution des rythmes et des traditions musicales.

Du 2 au 10 mars dans les maisons de la culture, les bibliothèques et quelques salles de spectacle de Montréal.

«Chante, Edmond!»

Le texte de l’auteur Simon Boulerice a inspiré cette pièce signée Sacré Tympan. Renaud Paradis incarne Edmond un enfant qui aime bien chanter dans la voiture. Il se retrouve un jour seul au bord de la route et commence à explorer sa voix avec des animaux rencontrés dans la forêt. Plusieurs activités gratuites sont proposées en lien avec le spectacle, telles que des bricolages, de la lecture et des jeux musicaux.

Du 5 au 9 mars à 14h à la Cinquième Salle de la Place des Arts

«C’est ma sœur!»

La pièce qui mélange jeux d’ombres et chansons raconte l’histoire de trois frère et sœurs qui habitent une forêt totalement imaginée où tout ressemble à un rêve. Nathalie Derome est derrière cette création pour les enfants de 4 à 7 ans. De plus, les jeunes accompagnés de leur parent peuvent faire un bricolage avant ou après le spectacle.

Du 7 au 17 mars à la Maison théâtre

Cinq concerts qui pourraient plaire à vos jeunes

Marc Dupré

Le 2 mars à 20h au Théâtre Desjardins

Mumford & Sons

Le 4 mars à 19h30 au Centre Bell

The Cat Empire

Les 4 et 5 mars à 20h au MTelus

The Barr Brothers

Du 7 au 9 mars à 20h au Théâtre Corona

Mother Mother

Le 8 mars à 20h30 à l’Astral