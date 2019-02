Témoignage de Wilson-Raybould : «la mâchoire nous est tombée!»

Les oppositions politiques n’en démordent pas: les interventions insistantes de Justin Trudeau et de ses collaborateurs auprès de Jody Wilson-Raybould alors qu’elle était procureure générale du Canada sont à la limite de la légalité et une enquête policière doit être déclenchée.

En entrevue au Québec Matin, le député conservateur Pierre Paul-Hus, n’en revenait toujours pas des propos tenus par Mme Wilson-Raybould, devant le comité de la justice à Ottawa.

«J’étais à la table du comité hier, lorsqu’elle a commencé son témoignage, après même pas deux trois minutes, la mâchoire nous est tombée!», a-t-il raconté.

Selon lui, Mme Wilson-Raybould a livré un témoignage fort, précis avec des noms et des dates.

«Elle a eu beaucoup de courage», souligne-t-il.

Pour les conservateurs, cette ingérence politique auprès de la procureure est inacceptable, et ils demandent la démission de Justin Trudeau.

«Il n’a plus l’autorité morale pour gouverner le Canada. [....] C’est clair qu’il y a eu une opération coordonnée pour s’ingérer dans un processus judiciaire. C’est inacceptable. On est dans un État de droit, on est au Canada, on ne vit pas dans un pays mené par un dictateur.»

Il soutient que deux articles du Code criminel pourraient avoir été violés, et demandent à ce que la GRC s’en mêle pour y voir plus clair.

«On va tout faire pour que le gouvernement ne reste pas en place. On ne peut pas continuer à travailler avec un gouvernement comme ça avec les allégations qu’il y a eu hier. On n’a pas dit notre dernier mot. On ne lâchera pas le morceau. Et même si on n’est pas à Ottawa, on va continuer de poser des questions», a-t-il conclu.