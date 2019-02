Châtiments corporels sur des enfants: un pasteur et sa femme sont arrêtés à Longueuil

Un pasteur et son épouse, qui auraient encouragé leurs fidèles à battre leurs enfants sur une période de plus de quatre décennies, ont été arrêtés jeudi matin, à Longueuil.

L’enquête dans ce dossier a été amorcée il y a un an et visait le pasteur Mario Monette et sa femme, Carole Van Houtte, tous deux âgés de 65 ans.

Monette dirigeait depuis 1982 l’Église biblique baptiste métropolitaine sud, dans le secteur de Saint-Hubert.

Le couple fait face à un total de 32 chefs d’accusation, dont agression armée, d’avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration et d’incitation à commettre un acte criminel.

Les crimes qui sont reprochés à Mario Monette et à sa conjointe se seraient produits entre 1974 et 2019 sur des victimes d’âge mineur.

«En plus d’infliger des châtiments corporels à des enfants, le couple prêchait et encourageait ses fidèles à faire de même sur leurs propres enfants. Les suspects exerçaient un contrôle psychologique important sur certains membres de l’église», a indiqué la police de Longueuil dans un communiqué.

Les autorités disent avoir rencontré «plusieurs témoins qui ont accepté de collaborer à cette enquête, certains sous le couvert de l’anonymat» au cours de la dernière année.

La police de Longueuil demande à toute personne qui aurait des informations au sujet des agissements du pasteur et de sa femme de contacter les enquêteurs au 450-463-7211.