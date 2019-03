550 000$ pour du mobilier «unique» à la place Jean-Béliveau

La Ville de Québec vient d’octroyer un contrat sans appel d’offres de 550 000 $ à l’agence montréalaise Morelli pour le mobilier « artistique événementiel » de la place Jean-Béliveau, lequel s’inspirera de blocs de glace à la dérive.

Cette firme de design industriel a notamment participé à la conception du mobilier urbain amovible de la place des Festivals à Montréal.

Le contrat comprend la conception, la création, la production, la livraison, l’installation et la cession du droit de propriété du mobilier « exclusif » destiné à la grande place publique qui jouxte le Centre Vidéotron.

« L’installation du mobilier est prévue pour le 31 juillet 2019 », peut-on lire dans un document du comité exécutif. La Ville rappelle que la loi lui permet d’octroyer un contrat de gré à gré pour la fourniture de meubles ou services reliés au domaine artistique ou culturel.

Inspiré de la «nordicité»

L’entente avec Morelli Designers prévoit que les bancs, tables et étals modulables seront fabriqués en béton architectural blanc et en acier avec du bois IPÉ. « La démarche artistique s’inspire de la nordicité de la place Jean-Béliveau, de l’amphithéâtre et de l’œuvre d’art », précise-t-on.