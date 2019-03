Des employés fêtent les 50 ans dans le domaine de la santé de leur patronne

Des employés d’un CHSLD de Saguenay ont surpris leur patronne qui prendra bientôt sa retraite après 50 ans de carrière dans le milieu de la santé.

Jeudi, c’est tout un comité d’accueil qui attendait Jacinthe Boudreault au CHSLD Des Chênes dans l’arrondissement de Jonquière. Les employés ont décidé de lui organiser une fête surprise pour souligner son dévouement exceptionnel depuis tant d’années.

«C’est une belle preuve d’amour, a déclaré Jacinthe Boudreault, émue. Je n’ai pas de mot. C’est gratifiant. Je suis vraiment surprise.»

Tous ses employés et collègues de travail la décrivent comme une personne de cœur, qui aime profondément les gens.

«C’est la meilleure boss que j’ai jamais eue. En 31 ans de travail, c’est la première qui est réellement à l’écoute», a souligné Francine Bélanger, l’employée qui a organisé cette surprise.

«C’est épatant, 50 ans dans une carrière pas toujours facile, a souligné une autre employée. On sait qu’avec les années, ça devient de plus en plus difficile, mais elle a toujours le sourire et le désir de satisfaire les résidents, les familles et les employés.»

Jacinthe Boudreault a gravi tous les échelons. À 16 ans, elle a obtenu un premier poste à l’Hôpital de Jonquière. Elle se chargeait alors de l’entretien ménager.

Cet emploi lui a permis de payer ses études afin de devenir infirmière, une profession qu’elle a ensuite exercée dans plusieurs départements, puis au CHSLD Des Chênes. Elle est maintenant gestionnaire de l’établissement depuis près de 15 ans.

«C’est juste l’amour des êtres humains dans les CHSLD, a confié Mme Boudreault. C’est ça l’essentiel. C’est ce qui compte.»

Cette gestionnaire prendra sa retraite à la fin du mois de mars, mais elle reviendra souvent au CHSLD puisque sa propre mère, âgée de 90 ans, y est hébergée.