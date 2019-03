Dereck Grégoire a reçu vendredi après-midi une sentence de 2 ans moins un jour pour l’homicide involontaire d’un autre membre d'une communauté autochtone de la Côte-Nord, John André Jourdain.

La juge Louise Gallant a qualifié de tragédie le décès de Jourdain survenu le 29 juin 2017 à l’extérieur d’une résidence de Uashat, reconnue comme un lieu de consommation de drogue et d’alcool.

Dereck Grégoire, 24 ans, a tué la victime de plusieurs coups de couteau lors d’une altercation. Cette mort violente a été considérée comme un facteur aggravant par la juge.

Comme la loi l’exige, elle tenu compte du statut d’autochtone de l’accusé.

Dereck Grégoire a vécu une enfance et une adolescence difficile, marquées par la consommation de drogue et d’alcool et des séjours dans des centres jeunesse.

Dans son jugement, la juge indique: «le Tribunal considère que le degré de culpabilité moral de l’accusé doit être évalué à travers la dimension autochtone incarnée par les facteurs historiques et systémiques».

Elle juge que la réinsertion sociale de l’accusé sera favorisée par une peine de deux ans moins un jour qui est assortie d’un encadrement probatoire, ce qui n’aurait pas été le cas pour une peine à purger dans un pénitencier fédéral.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Steeve Beaupré réclamait trois ans et huit mois de détention en tenant compte de la détention préventive.

«C’est une déception pour la famille avec qui j’ai pu m’entretenir. On va quand même lire soigneusement la décision. Le Tribunal, ce n’est pas une discrétion, est tenu de prendre en considération le fait que M. Grégoire est un autochtone au sens du Code criminel. Oui effectivement, c’est un critère qui a pu jouer dans la détermination de la peine qui a été imposée aujourd’hui», a-t-il dit.

Des membres de la famille de la victime s’étaient déplacés au palais de justice se sont dit très déçus de la décision.

«Quel message cela envoie à ceux qui tuent des gens?» a affirmé une tante de John André Jourdain qui a eu du mal à retenir ses larmes en cour.