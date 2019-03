Emprisonné à 17 ans, il est libéré 56 ans plus tard

Sheldry Topp, le plus jeune meurtrier à avoir écopé d’une peine de prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle dans un comté du Michigan, est finalement sorti de prison, 56 ans plus tard.

Lorsque Sheldry Topp a été incarcéré, à l’âge de 17 ans, John F. Kennedy était président des États-Unis. Le criminel a aujourd’hui 74 ans et se déplace à l’aide d’un déambulateur.

Topp a quitté la prison en homme libre, jeudi, et s’est rendu dans un «dinner», pour y déguster un steak avec son frère.

Avant sa libération, il était le plus vieux condamné juvénile du Michigan.

Deux décisions de la Cour suprême des États-Unis ont changé sa vie.

En 2012, la Cour suprême a décidé que condamner un mineur à une peine automatique d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle était inconstitutionnel et représentait une «peine cruelle et inusitée» même si le mineur avait été déclaré coupable de meurtre.

En 2016, la Cour suprême a décidé que la loi devrait être appliquée rétroactivement aux prisonniers, une décision donnant à Topp une nouvelle chance de vivre dans la société.

Peine réduite

Mardi, Topp a comparu devant un juge pour réexaminer sa peine.

Les procureurs de la poursuite ont fait valoir que Topp n'avait pas agi par l'immaturité de sa jeunesse lorsqu'il avait poignardé un homme, en 1962, et avait affirmé qu'il était «corrompu de façon irréparable», selon des documents judiciaires, rapporte CNN.

Topp n'a jamais fait appel de sa condamnation, mais s'est vu refuser une peine commuée en 1987 et en 2008.

Il a passé la majeure partie de sa peine en prison dans un établissement proche du lac Michigan doté du niveau de sécurité minimum.

capture d'écran | CNN

Mardi, le juge James Alexander a condamné Topp à 40 ou 60 ans de prison, mais puisqu’il avait déjà passé 56 ans derrière les barreaux, et accumulé 10 années de bon comportement, il a pu être libéré sans audience, selon un porte-parole du Michigan Department of Corrections.

«Je me sens vraiment bien. Je ne sais pas comment je vais me sentir demain, mais je ne pense pas que je me sentirai moins bien», a déclaré Topp en riant, quelques minutes après avoir marché dehors.

Topp, qui utilise un déambulateur après avoir eu un accident vasculaire cérébral en 2016, prévoit de rester avec sa famille, qui, selon lui, l'a soutenu tout au long de sa peine d'emprisonnement.

Jeunesse difficile

Le jeune Topp fut capturé à Chicago en 1962 moins de deux semaines après avoir poignardé mortellement Charles Davis, 50 ans, après une entrée par effraction.

L’adolescent a avoué qu’il volait commettre un vol. Il a attendu la tombée de la nuit et a ciblé une maison qui lui semblait «riche».

Charles Davis, qui était chez lui, a découvert Topp, et une bagarre a éclaté. Topp a poignardé l’homme à quatre reprises, a coupé la ligne résidentielle, lui a volé sa voiture, et s’est enfui à Chicago.

Selon des documents judiciaires, Sheldry Topp a fréquenté plusieurs institutions psychiatriques dès l’âge de 12 ans. Le jour du meurtre, il a affirmé qu’il s’était évadé de l’un de ces centres.

Ses dossiers montrent que les médecins lui ont administré un traitement par électrochocs et une hydrothérapie, traitement dans lequel une personne est enveloppée dans des draps mouillés.

Topp a été maltraité par son père dès son plus jeune âge, notamment par des passages à tabac fréquents avec une rallonge électrique.

La sœur de Topp a déclaré avoir vu son père le battre avec un bâton de baseball et des enregistrements montrent qu'il a été placé dans un foyer pour mineurs après avoir supplié sa mère de ne pas le faire rentrer chez lui.

Topp a suivi des programmes de réadaptation, des cours universitaires et occupé divers emplois au cours de sa vie en prison.