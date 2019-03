La Société canadienne du cancer applaudit la décision de la Cour d’appel du Québec de maintenir la condamnation des cigarettiers

La Société canadienne du cancer se réjouit du jugement rendu vendredi par la Cour d'appel du Québec qui maintient un jugement de la Cour supérieure forçant trois importants fabricants de cigarettes à verser des milliards à des victimes du tabac.

La SCC a qualifié le jugement d’«historique».

«L'industrie du tabac s'est comportée de façon malhonnête pendant des décennies et est responsable d'un grand nombre de souffrances, de maladies et de décès», a déclaré Rob Cunningham, avocat et analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, dans un communiqué, vendredi soir. C'est une question de justice que l'industrie du tabac soit tenue responsable des dégâts qu'elle a causés. Ce jugement unanime représente une défaite totale et retentissante pour l'industrie du tabac.»

Le jugement de la Cour d’appel du Québec maintient la condamnation des trois cigarettiers - Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges et JTI-Macdonald - à payer plus de 15 milliards $ à quelque 100 000 victimes du tabagisme.