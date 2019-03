Contesté par les militants, le président du PLQ démissionne

Le président du Parti libéral du Québec, Antoine Atallah, a annoncé vendredi qu'il démissionnait de son poste.

Lors du dernier weekend, à Bécancour, des militants du PLQ avaient exprimé leur désir de changement à la tête du parti. «Il y a de plus en plus de voix à l’interne qui demandent un changement de présidence parce qu’il y a un lien de confiance qui a été brisé», affirmait-on en coulisses.

On lui reprochait notamment d’avoir favorisé ses proches à des postes clés au sein des instances du parti.

Dans sa lettre de démission publiée sur les réseaux sociaux, M. Atallah a expliqué sa décision par «le besoin d'unité» du parti.

«Parce que le Parti a besoin d’unité dans cette période nouvelle et parce que les principales réformes que j’ai mises de l’avant sont en voie d’être complétées, je considère que la meilleure chose à faire dans les circonstances est de me retirer de mes fonctions de Président du PLQ», évoque-t-il.

L’homme, qui dit avoir «grandement apprécié cette opportunité unique de servir notre Parti et notre nation» terminera son mandat le 8 mars à 17 h.

«D’une façon directe et sans ambiguïté, ma façon de voir l’action militante repose sur près de 15 ans d’implication active à l’intérieur et à l’extérieur du Parti dans des groupes œuvrant à améliorer la vie commune des Québécois et des Québécoises, a-t-il ajouté dans sa lettre. De ces années, j’ai tiré la forte conviction que le pouvoir repose au sein de ceux qui ont le courage d’affirmer la nécessité du changement et qui ont l’énergie de mettre leurs actions aux services de leurs mots.»

Si M. Atallah «assume sa part de responsabilités» dans la défaite du PLQ aux dernières élections, il estime que le succès futur du parti réside dans une plus grande reconnaissance et fierté «d'être Québécois et d'être libéraux».

«J’ai l’intime conviction que le succès futur de notre formation passe par le constat que la social-démocratie québécoise a besoin de reconnaissance et de fierté. Le Parti libéral du Québec devrait l’assumer pleinement et jouer son rôle moteur dans la francophonie canadienne.»

Le pharmacien de 32 ans occupait ce poste depuis 2017 et était engagé au sein du parti depuis à l’âge de 17 ans.

«Antoine a eu le courage et l’audace de s’impliquer en politique et je ne peux que saluer ce dévouement. Merci Antoine pour tout le travail et je te souhaite la meilleure des chances pour des projets futurs», a salué par voie de communiqué le chef par intérim du PLQ Pierre Arcand.

La première vice-présidente du parti, Katherine Martin, assurera l’intérim de la présidence jusqu’à la nomination, par le Conseil exécutif, d’un nouveau président.