Les producteurs laitiers misent gros sur la nouvelle ministre de l’Agriculture

La députée de la circonscription rurale Compton-Stanstead en Estrie, Marie-Claude Bibeau, est devenue la première femme à occuper le poste de ministre fédérale de l’Agriculture à la suite d’un remaniement ministériel.

Dans la région, après plusieurs années de déceptions, les attentes sont élevées. À la ferme laitière des Sommets, les copropriétaires Annie Saint-Laurent et Stéphane Deblois sont toujours en attente des compensations promises par le fédéral.

«Les conservateurs avaient promis de nous compenser et ce n’est jamais arrivé. Maintenant, les libéraux nous promettent la même chose. On a besoin des compensations, surtout avec les concessions des dernières années», explique Annie Saint-Laurent, copropriétaire de la ferme des Sommets.

La ferme des Sommets a d’ailleurs investi 5 millions de $ dans la construction d’un nouveau bâtiment en espérant recevoir les compensations fédérales pour l’aider à financer son expansion.

«Quand on a planifié notre expansion, on a tenu pour acquis que les promesses qu’on nous avait faites allaient être respectées», ajoute Mme Saint-Laurent.

Les producteurs laitiers ont perdu gros

Dans les dernières années, les producteurs laitiers ont perdu d’importantes parts de marché.

Selon les estimations, en octobre 2018, le fédéral a cédé 3,9% du marché laitier canadien aux États-Unis et au Mexique lors de la signature d’un nouvel accord de libre-échange. Toujours en 2018, 3,1% du marché a été cédé dans l’accord transpacifique. Finalement, en 2017, 1,4% du marché a été cédé à l’Europe dans le cadre d’une entente sur le formage.

Au total, les producteurs évaluent les concessions à près de 10%. C’est l’équivalent de la production laitière d’une vache sur 10 qui est maintenant faite à l’étranger et non au Canada.

Avec cette nouvelle nomination, le conjoint de Mme Saint-Laurent et copropriétaire de la ferme des Sommets, Stéphane Deblois, demeure optimiste que la situation va s’améliorer.

«Marie-Claude Bibeau a une bonne oreille. On lui a parlé souvent, on sait qu’elle est sensible aux enjeux des producteurs laitiers d’ici et d’ailleurs au pays. J’espère qu’elle va réussir à se faire entendre au sein du gouvernement», dit-il.

Le producteur affirme tout de même qu’un lien de confiance a été rompu avec Justin Trudeau.

«En campagne électorale, Justin Trudeau nous avait dit qu’il ne ferait aucune concession dans les négociations des accords. Finalement, il a décidé de nous sacrifier. C’est certain que la confiance est brisée», déplore M. Deblois.

Les attentes de l’UPA sont claires

Alors que le budget fédéral sera déposé le 19 mars prochain, le président de l’Union des producteurs agricoles en Estrie, François Lacasse, considère qu’il s’agira du premier vrai test de la nouvelle ministre.

«Le défi de Mme Bibeau est clair. Elle doit s’assurer que les compensations promises par Justin Trudeau se retrouvent dans le budget. Sinon, on va arriver encore une fois en campagne électorale, tout le monde va faire des promesses et on va se ramasser avec des miettes.»