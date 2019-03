Jean-François Lisée aurait formellement offert son poste de chef du Parti québécois à Véronique Hivon quelques mois avant le déclenchement de la dernière campagne électorale, a appris l’analyste politique de TVA Nouvelles, Jonathan Trudeau.

«Il lui a offert sa place, formellement», a expliqué l’analyste à Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Ces révélations seront racontées dans le livre de Jean-François Lisée, «Qui veut la peau du parti québécois : et autres secrets de la politique et des médias», qui doit paraitre au cours du mois de mars.

«Il a eu des discussions avec elle et là où ç’a achoppé, c’est que Jean-François Lisée se disait : "Il faut que Véronique Hivon puisse arriver avec toute la latitude, toute la reconnaissance, toute la légitimité et ça doit passer par un couronnement. On n’a pas les moyens de se taper une autre course à la direction"», souligne Jonathan Trudeau.

Or à cette période, Alexandre Cloutier était toujours député et il n’avait pas encore annoncé son retrait de la vie politique. Il y avait également une mésentente sur la façon de parvenir à cette nomination entre Véronique Hivon et Jean-François Lisée.

«Ce qui fait en sorte que Jean-François Lisée, au final, aurait décidé de rester en poste et convenu avec Véronique Hivon de la nommer vice-cheffe», ajoute l’analyste.

Jonathan Trudeau a tenté, en vain, de joindre Véronique Hivon pour obtenir sa version des faits.